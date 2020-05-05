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Навальный: Уткин — беспокойный миньон. Постоянно вытворяет непристойные вещи с Соловьёвым

Навальный: Уткин — беспокойный миньон. Постоянно в
Навальный: Уткин — беспокойный миньон. Постоянно вытворяет непристойные вещи с Соловьёвым
Футбол / РПЛ 0

Политик Алексей Навальный отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего блогера Василия Уткина его «тихим спокойным миньоном».

«Официально заявляю, что Уткин – мой очень беспокойный миньон. Постоянно выходит из-под контроля и вытворяет ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем», — написал Навальный в своём «твиттере».

Напомним, конфликт между Соловьёвым и Уткиным начался с критики российских властей от Василия. Блогер выразил недовольство тем, что государство не оказывает населению финансовой поддержки на фоне нерабочих дней и режима самоизоляции, объявленных из-за пандемии коронавируса. Телеведущий подверг Уткина критике, а в ответ получил вызов на баттл, на который ответил отказом. На днях Василий признался, что конфликт с Соловьёвым ему надоел.

Соловьёв: Уткин всегда выполнял указания Навального и был его спокойным миньоном
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