Эвра: в 2013-м Фергюсон был уверен, что «МЮ» купит Роналду и Бэйла

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что клуб мог приобрести нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в 2013 году.
«Уход сэра Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» — один из самых трудных моментов в моей карьере. За две недели до этого журналисты говорили, что он может закончить карьеру в следующем году. Но Фергюсон сказал мне: «Патрис, я никогда не уйду. Я проведу здесь ещё 10 лет».
А потом он добавил: «Я на 99 процентов уверен, что мы купим Роналду и Бэйла. Мне нужны только два этих футболиста, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. 99 процентов».
Когда я разговаривал с Криштиану, спросил его об этом, а он ответил, что сказал «да» боссу и планирует присоединиться к «Юнайтед». Он подтвердил мне это», — приводит слова Эвра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 5 мая 2020
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