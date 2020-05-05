Футболистка заявила о готовности стать вице-президентом США

Вингер «Рейна» и национальной команды США Меган Рапино сказала, что согласится занять должность вице-президента США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возглавит страну, сообщает Sports Illustrated.
«Не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что смогла бы играть в футбол и заниматься этим. Просто хочу сказать, что если вам нужен вице-президент, я готова к собеседованию. Мы можем обсудить детали. Внесите это в свой список», — сказала футболистка во время беседы с политиком и его женой в прямом эфире в «Инстаграме».
Ранее Байден поддержал футболисток сборной США после того, как суд отклонил их иск к Федерации футбола страны о неравной оплате труда. Женщины обвинили организацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку» и хотели получить $ 66 млн в качестве компенсации.
- 5 мая 2020
-
15:01
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:14
-
14:04
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:07
-
12:56
-
12:41
-
12:40
-
12:39
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:19
-
06:22
-
06:03