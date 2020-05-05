Футболистка заявила о готовности стать вице-президентом США

Вингер «Рейна» и национальной команды США Меган Рапино сказала, что согласится занять должность вице-президента США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возглавит страну, сообщает Sports Illustrated.

«Не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что смогла бы играть в футбол и заниматься этим. Просто хочу сказать, что если вам нужен вице-президент, я готова к собеседованию. Мы можем обсудить детали. Внесите это в свой список», — сказала футболистка во время беседы с политиком и его женой в прямом эфире в «Инстаграме».

Ранее Байден поддержал футболисток сборной США после того, как суд отклонил их иск к Федерации футбола страны о неравной оплате труда. Женщины обвинили организацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку» и хотели получить $ 66 млн в качестве компенсации.