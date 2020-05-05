Тибо Куртуа: будет несправедливо признать «Барселону» чемпионом Испании

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что каталонская «Барселона» не заслуживает права получить чемпионский титул испанской Примеры в случае досрочного завершения нынешнего сезона.

«Реал» отстаёт от «Барселоны» всего на два очка. Мы претендуем на титул, поэтому нам не повезёт, если результаты аннулируют. Будет несправедливо признать «Барселону» чемпионом. Мы сыграли с ними вничью, а во втором матче победили. Мы доказали, что лучше их. Отставание составляет всего два очка, так что я не соглашусь с таким решением.

В случае с английской Премьер-лигой и «Ливерпулем» всё иначе. Я могу понять это. Но мне хотелось бы доиграть сезон. Осталось 11 встреч. Слишком рано определять чемпиона. Если придётся выбирать победителя, не завершив кампанию, было бы лучше, чтобы его вообще не было», — приводит слова 27-летнего бельгийца Marca.

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