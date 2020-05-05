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Marca: трансферные планы «Барселоны» зависят от Маурисио Почеттино

Marca: трансферные планы «Барселоны» зависят от Маурисио Почеттино
Футбол / Англия 0

Предстоящая трансферная кампания каталонской «Барселоны» во многом будет зависеть от бывшего главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, являющегося главным кандидатом на пост наставника «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Marca.

«Барселона» намерена усилить состав как минимум одним топ-форвардом. Приоритетными вариантами для сине-гранатовых являются лидер «Пари Сен-Жермен» Неймар и игрок миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, каждый из которых стоит более € 100 млн.

Чтобы собрать необходимую сумму каталонский клуб сначала будет вынужден расстаться с несколькими футболистами, включая полузащитника Филиппе Коутиньо. В услугах бразильца, которого «Барса» оценивает в € 80 млн, заинтересован «Ньюкасл» и лично Почеттино.

Если «Ньюкасл» купит Коутиньо за требуемую сумму, это значительно увеличит шансы сине-гранатовых на большой трансфер.

Новые владельцы «Ньюкасла» готовы платить Маурисио Почеттино более € 20 млн в год
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