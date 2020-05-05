Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь больной девочке

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия».

«Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но… Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы осталось всего 3 недели!

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит.

Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тыс. — девочка будет жить.

СМА — один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств — $ 2 125 000.

163 млн нужно, а всем миром собрано уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас 3 недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».

Пост Александра Кокорина Фото: «Инстаграм»