Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.



«Я не считаю сэра Алекса Фергюсона великим тренером вообще. Я считаю его тренером выдающимся во всех отношениях. Но вы уже знаете, что к слову «великий» я отношусь очень и очень требовательно.



Почему я не считаю Фергюсона именно великим тренером – объясню. Наверное, первое, что вам придёт в голову, это потому что сэр Алекс работал всё время только в одной команде. Во-первых, это не так – он работал ещё и в «Абердине», и клуб никогда больше не показывал того, что показывал при сэре Алексе. Критерий того, что нужно поработать в разных местах, в принципе очень выборочный. Неужели вы не понимаете, что, работая длительное время в одном клубе, сэр Алекс сделал там множество разных команд? И тренер, сохраняя свою актуальность, переходя из команды в команду, разве не демонстрирует то самое качество – способность развиваться, самоутверждаться на новом месте и быть интересным новому работодателю? Разве это не то же самое, что способность, оставаясь на одном месте, критически себя оценивать, при этом воспроизводя в себе новые требования и добиваясь побед в новом для себя времени и с новыми для себя футболистами? Это совершенно одно и то же.



Важно то, что в разных странах есть разные стереотипы о том, кем является тренер. И в Англии это тренер-менеджер, тренер-отец. Данный критерий не выделяет другое очень важное качество. На мой взгляд, по-настоящему великий тренер не может существовать вне величия концепции. У тренера обязательно должен быть свой взгляд на футбольную игру. Он тоже может меняться, но великий тренер обязательно должен принести в мир новую идею. Ринус Михелс отвечает этому требованию, сэр Алекс Фергюсон – нет», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.



Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством английский клуб завоевал 38 трофеев.

Василий Уткин назвал величайшего тренера в истории футбола