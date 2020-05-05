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Килиан Мбаппе хочет прописать отступные для «Реала» в новом контракте с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе хочет прописать отступные для «Реала» в новом контракте с «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ведёт переговоры с руководством клуба о продлении соглашения. В новый контракт 21-летний француз хочет включить сумму отступных для мадридского «Реала», сообщает AS.

Если «ПСЖ» согласится на условия футболиста, «Реал» сможет выкупить его за фиксированную сумму без необходимости обсуждать трансфер с парижанами.

Действующий договор Мбаппе с чемпионами Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость форварда оценивается в € 180 млн. Ранее неоднократно сообщалось, что Килиан и «Реал» заинтересованы в сотрудничестве.

В сезоне-2019/2020 Мбаппе забил 18 мячей и отдал 7 голевых пасов в 20 матчах чемпионата Франции. В 13 встречах других клубных турниров игрок записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.

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