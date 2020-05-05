«Наш счастливый день». Сёмин вспомнил о последнем чемпионстве «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился воспоминаниями о последнем на данный момент чемпионском титуле «железнодорожников», который был завоёван в 2018 году.
«Мы первые! Это наш счастливый день! „Локо“, всех поздравляю! Будьте здоровы!» — написал Сёмин в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 22 матчах 41 очко. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Сёмин возглавляет «Локомотив» около 20 лет с перерывами. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России и трижды — Суперкубок страны.
- 5 мая 2020
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