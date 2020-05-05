«Наш счастливый день». Сёмин вспомнил о последнем чемпионстве «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился воспоминаниями о последнем на данный момент чемпионском титуле «железнодорожников», который был завоёван в 2018 году.

«Мы первые! Это наш счастливый день! „Локо“, всех поздравляю! Будьте здоровы!» — написал Сёмин в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 22 матчах 41 очко. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Сёмин возглавляет «Локомотив» около 20 лет с перерывами. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России и трижды — Суперкубок страны.