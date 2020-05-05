«Арсенал» потеряет 25% доходов, если следующий сезон АПЛ пройдёт без зрителей

Лондонский «Арсенал» станет клубом, который больше всего пострадает, если сезон-2020/2021 английской Премьер-лиги пройдёт без зрителей, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в общей сложности клубы АПЛ потеряют £ 878,2 млн (более € 1 млрд), если матчи будут проводится при пустых трибунах. В сезоне-2019/2020 почти четверть дохода «Арсенал» зарабатывал в дни матчей. Согласно исследованию, если в следующем сезоне болельщики не смогут посещать стадион «Арсенала», клуб потеряет £ 122 млн (примерно € 140 млн).
Если с декабря матчи будут проводиться со зрителями, потери клубов составят £ 416,77 млн (около € 477 млн). Если болельщики смогут посещать стадионы со старта сезона, то финансовые потери снизятся до £ 126, 3 млн (примерно € 145 млн).
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии.
- 5 мая 2020
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