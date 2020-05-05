Фёдор Смолов: счастлив вернуться в Испанию и с нетерпением жду возобновления сезона

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал своё возвращение в Испанию.

«Я скучаю по футболу. Я счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возобновления сезона", — приводит слова Смолова Televisión de Galicia.

Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы, он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2022 года.