Фёдор Смолов: счастлив вернуться в Испанию и с нетерпением жду возобновления сезона
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал своё возвращение в Испанию.
«Я скучаю по футболу. Я счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возобновления сезона", — приводит слова Смолова Televisión de Galicia.
Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы, он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2022 года.
Орлов: Смолов любит себя больше футбола. Он проявил непрофессионализм, вернувшись в Россию
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