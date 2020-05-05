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Президент таджикского «Истиклола» пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент таджикского «Истиклола» пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Президент «Истиклола», член исполкома Федерации футбола Таджикистана Шохрух Саидзода пожертвовал свою годовую зарплату в клубе на борьбу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте организации.

Саидзода перевёл средства на счёт фонда, созданного для реализации мер по предотвращению пандемии коронавируса в республике.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Таджикистана. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек. В Таджикистане на 5 мая зафиксировано 293 случая заражения коронавирусной инфекцией. 5 человек скончались.

Все футбольные турниры в Таджикистане приостановлены до 10 мая
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