Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN Sports Л. Фернандеса
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес, работающий экспертом на телеканале beIN Sports, включил российского полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную сезона Лиги 1.
Полностью состав сборной от Фернандеса выглядит следующим образом:
вратарь: Матц Зельс («Страсбург»)
защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс), Альваро Гонсалес («Марсель»), Амари Траоре («Ренн»)
полузащитники: Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Александр Головин («Монако»)
Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Виктор Осимхен («Лилль»).
Напомним, что чемпионат Франции завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионом признан «ПСЖ».
Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football
Читайте также
- 5 мая 2020
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:20
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:06
-
15:41
-
15:33
-
15:13
-
15:01
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:14
-
14:04
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:07
-
12:56
Партнерский контент