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Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN Sports Л. Фернандеса

Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN Sports Л. Фернандеса
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес, работающий экспертом на телеканале beIN Sports, включил российского полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную сезона Лиги 1.

Полностью состав сборной от Фернандеса выглядит следующим образом:

вратарь: Матц Зельс («Страсбург»)

защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс), Альваро Гонсалес («Марсель»), Амари Траоре («Ренн»)

полузащитники: Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Александр Головин («Монако»)

Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Виктор Осимхен («Лилль»).

Напомним, что чемпионат Франции завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионом признан «ПСЖ».

Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football
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