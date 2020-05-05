«Атлетико» готов заплатить за Хамеса € 25 млн
«Атлетико» проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу, утверждает El Universal.
По данным источника, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 25 млн. Хавбек заинтересован в трансфере, так как не хочет уезжать из Мадрида.
Ранее сообщалось, что Родригес является приоритетной целью «Эвертона».
Родригес перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 75 млн. В нынешнем сезоне 28-летний колумбиец принял участие в семи матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Хамес Родригес может продлить контракт и остаться в «Реале»
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