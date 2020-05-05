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Голкипер итальянского клуба заразился коронавирусом

Голкипер итальянского клуба заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Голкипер «Комо» Пьер Болчини заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».

21-летний футболист прошёл тестирование после того, как один из членов его семьи, работающий в сфере здравоохранения, заразился коронавирусом. Отмечается, что у Болчини нет симптомов. Голкипер находится в самоизоляции с 10 марта и продолжит оставаться на карантине ещё некоторое время.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Серия С, которой выступает «Комо». Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

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