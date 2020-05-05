В «Боруссии» М выявлены два случая заражения коронавирусом
В мёнхенгладбахской «Боруссии» выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает RP Online.
По данным источника, положительный результат на коронавирус показали тесты одного из футболистов и тренера по физической подготовке. Заболевшие будут отправлены на карантин, их имена не разглашаются. Остальные игроки продолжат подготовку к возобновлению сезона, соблюдая правила предосторожности.
Ранее сообщалось о трёх случаях заражения в «Кёльне» и по одному — в клубах второго дивизиона «Динамо» (Дрезден) и «Эрцгебирге Ауэ».
Напомним, что в настоящее время чемпионат Германии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Есть вероятность, что власти Германии разрешат возобновить сезон с 15 мая при пустых трибунах.
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