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Алтидор: правительство США показало НЛО, и никто не заметил этого из-за COVID-19. Безумие

Алтидор: правительство США показало НЛО, и никто не заметил этого из-за COVID-19. Безумие
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Торонто» Джози Алтидор прокомментировал видеозаписи, ранее опубликованные правительством США, на которых показаны неопознанные летающие объекты. Записи были сделаны в 2004 и 2015 годах.

«Это безумие. Я не думаю, что люди обратили пристальное внимание на эту информацию. Правительство США только сообщило эту новость, и никто её не заметил. Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Верю ли я в инопланетян? Не знаю, что и думать. Но эти видео, похоже, подтверждают, что что-то есть», — приводит слова Алтидора Vice Sports.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

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