Капелло предложил закрыть игроков клубов Серии А на базах ради завершения сезона

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о вариантах возобновления сезона в итальянской Серии А.
«Мы должны думать об этом, как о чемпионате мира. Поэтому следует закрыть всех игроков на 40 дней, чтобы завершить сезон. Я выступаю за то, чтобы разрешить командам делать четыре или пять замен в ходе матча, особенно если они будут играть каждые три дня. Однако я слышал, что это предложение было отклонено», — приводит слова Капелло Football Italia.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
- 5 мая 2020
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