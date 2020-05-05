Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала религия, а также поделился мнением о своём отношении к критике.

«В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.

Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей. Когда-то я тоже таким был, но пришёл к тому, что сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.