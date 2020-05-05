Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала религия, а также поделился мнением о своём отношении к критике.
«В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.
Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей. Когда-то я тоже таким был, но пришёл к тому, что сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
- 5 мая 2020
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
19:58
-
19:51
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:20
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:06
-
15:41
-
15:33