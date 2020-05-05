«Александрия» выступает против идеи «Шахтёра» и «Динамо» доиграть сезон УПЛ в Киеве

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал информацию, согласно которой киевское «Динамо», «Шахтёр» и «Колос» выступают за проведение оставшихся девяти туров украинской Премьер-лиги в Киеве.
«Однозначной позиции по этому вопросу у «Александрии» пока что нет, потому что мы не обговаривали эту тему с президентом клуба. Читал об этой инициативе киевского «Динамо», «Шахтёра» и «Колоса» в прессе. 7 мая планируется заседание УПЛ по вопросу чемпионата. Будем ждать, какие будут его итоги.
Пока же со своей точки зрения могу сказать, что к такой идее отношусь негативно. Могу понять «Динамо», «Шахтёр» и «Колос». Они базируются в Киеве. «Десне» тоже из Чернигова добираться в столицу недалеко и удобно. Но как быть нам и «Заре»? Ездить на каждый матч в Киев или жить там?
Пока же могу сказать, что мы в любом случае предварительно планируем 11 мая собраться, а 12 мая возобновить тренировочный процесс. При этом перед этим весь коллектив будет протестирован на коронавирус», — приводит слова Шарана Meta-ratings.
- 5 мая 2020
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