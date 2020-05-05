Павел Мамаев: «Ливерпуль» — единственная команда, которую люблю

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что с детства поддерживает «Ливерпуль».



«Хотелось бы мне поиграть за другой клуб в Европе и что бы я поменял? Я ни о чём в жизни не жалею. Мне часто задавали этот вопрос, вспоминал, когда мог бы сделать что-то по-другому. В Европе мне бы хотелось играть, конечно. В детстве надевали майки иностранных команд, все стремились туда. Про деньги тогда никто не думал. Это было, есть и будет у каждого ребёнка.



Я болею за «Ливерпуль» с детства. Когда играет «Ливерпуль», я могу орать. Это единственная команда, которую я люблю. У меня формы их, шарфы, кепки. Это не как сейчас, потому что «Ливерпуль» на первом месте был. Когда «Ливерпуль» проигрывал, я ходил дома и ни с кем не разговаривал. Спросите у всех, с кем я играл в ЦСКА или в «Краснодаре», там про это знают», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

Павел Мамаев: до перехода в «Ростов» я мог перейти в московский клуб, но карьера важнее