Мамаев: не боюсь сходить с Кокориным в ресторан
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сообщил, что он продолжает поддерживать отношения с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который выступает за «Сочи» на правах аренды.
«Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определённые выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали общие выводы. Не было такого, что я хороший, а ты плохой. Не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться?» — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
Напомним, осенью 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк, в результате которых пострадали три человека. За это футболисты около года провели в тюрьме.
Павел Мамаев: до перехода в «Ростов» я мог перейти в московский клуб, но карьера важнее
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