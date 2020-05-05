Мамаев: не боюсь сходить с Кокориным в ресторан

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сообщил, что он продолжает поддерживать отношения с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определённые выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали общие выводы. Не было такого, что я хороший, а ты плохой. Не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться?» — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

Напомним, осенью 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк, в результате которых пострадали три человека. За это футболисты около года провели в тюрьме.