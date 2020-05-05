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Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса
Футбол / Испания 0

Бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес скончался от коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Функционер боролся с болезнью в течение 40 дней.

«Мадридский «Реал», президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи с кончиной Амадора Суареса. Наши мысли — с родными и близкими Амадора в эти тяжёлые минуты», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

Суарес занимал пост директора «Реала» с 2006 года, а в 2007 году стал вице-президентом мадридского клуба. В 2009 году Суарес покинул свой пост.

Напомним, в марте 2020 года от коронавирусной инфекции скончался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, который занимал это пост с 1995 по 2000 год. Ему было 76 лет.

Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса
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