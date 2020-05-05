Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Брешии»: за пределами поля Балотелли ведёт себя как ребёнок

Президент «Брешии»: за пределами поля Балотелли ведёт себя как ребёнок
Футбол / Италия 0

Президент «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о нападающем команды Марио Балотелли.

«Я хотел подписать Балотелли, но он слишком легкомысленный. За пределами поля он ведёт себя как ребёнок. Понятно, что не вылетим из Серии А из-за Марио, так думать неправильно. Если ребёнок ведёт себя плохо, то это вина родителей. Видимо, он плохо его воспитали", — приводит слова Челлино Football Italia со ссылкой на TeleTutto.

Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Президент «Брешии» запретил Марио Балотелли общаться с порнозвездой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020