Сетьен: «Барселона» хочет выиграть Примеру, проведя все матчи

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о возвращении к тренировочному процессу.



«Мы все хотим вернуться к нормальной жизни, потому что каждый из нас пострадал от того, что произошло. Мы возобновим работу, будем работать над вещами, которые не могли делать, сидя дома. Работа с командой на расстоянии была новым опытом, но тренеры позаботились об упражнениях для игроков.



Мы участвуем в двух турнирах, которые действительно мотивируют. Будет легко привести команду в чувство, ведь на кону два трофея. Мы хотели бы доиграть сезон в Примере и стать чемпионами, проведя все матчи, в том числе и в Лиге чемпионов. Тем не менее есть некоторые опасения по поводу того, что может означать возвращение к деятельности», — приводит слова Сетьена официальный сайт «Барселоны».

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