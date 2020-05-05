Клопп: не хочу делать газетам заголовки, отвечая на вопросы про Санчо и Мбаппе
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе, игроке дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо и форварде «РБ Лейпциг» Тимо Вернере.
«Мбаппе и Санчо? Послушайте, я не хочу делать газетам заголовки, отвечая на подобные вопросы. Я очень доволен игроками, которые выступают за «Ливерпуль», и не думаю о других футболистах. Я всегда работаю с теми игроками, которые есть в моём распоряжении. Если мы сможем приобрести Мбаппе, Санчо или Вернера в будущем, это будет хорошо. Но мы выжимаем максимум из нынешнего состава. У Мбаппе большое будущее. То же самое можно сказать о Санчо. Все эти футболисты становятся сильнее с каждым днём», — приводит слова Клоппа beIN Sports.
Юрген Клопп: футболисты «Ливерпуля» играют в своих садах, как пятилетние мальчики
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