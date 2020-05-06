Глава профсоюза Лиги 1: не знаю, будет ли футбол во Франции в 2020 году

Глава профсоюза клубов Лиги 1 и президент наблюдательного совета «Сент-Этьена» Бернар Каяццо выразил сомнения, что футбол во Франции вернётся в 2020 году.

«Я не знаю, будем ли мы играть в футбол в этом году, не хочу прогнозировать. Сейчас нет смысла устанавливать какие-то сроки, потому что даже лучшие ученые мира не могут ничего гарантировать.

Готов ли «Сент-Этьен» сыграть финал Кубка Франции с «ПСЖ» при пустых трибунах? Никто этого не хочет. Матч без зрителей — это нечто удручающее. Спорт — это эмоции. А где взять эмоции и удовольствие, если нет обратной связи с публикой?», — сказал Каяццо в интервью Le Progres.

Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».