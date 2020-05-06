Ди Натале: читал, что Тотти не заходит на базу «Ромы». Это грандиозный позор для клуба

Бывший игрок «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале выразил мнение, что легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти заслуживает иного отношения к нему от руководства римского клуба, считая, что его статуя должна стоять на базе клуба.
«Я читал, что когда Тотти сопровождает сына на тренировку «Ромы», то остаётся за воротами и ждёт его в машине. Я считаю, что это грандиозный позор для клуба. Тотти – это Рим. Франческо написал историю «Ромы», его статуя должна стоять прямо на базе клуба», — приводит слова Ди Натале CalciNews24.
Ди Натале выступал за «Удинезе» с 2004 по 2016 год, после чего завершил игровую карьеру. Он также защищал цвета «Эмполи», «Варезе», «Виареджо» и «Иперцолы». Антонио занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Серии A с 209 голами.
С 2018 года и по настоящее время Ди Натале работает в клубе второго дивизиона чемпионата Италии «Специя» на должности тренера команды до 17 лет.
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