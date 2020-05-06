«Бавария» согласовала с Зане пятилетний контракт
Мюнхенская «Бавария» согласовала с нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Зане контракт на пять лет, сообщает Bild.
Сделку уже одобрили руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Издание отмечает, что мюнхенцы планируют подписать Зане по сниженной стоимости — минимальная сумма, которую чемпион Германии может отдать за нападающего, составляет € 40 млн, в клубе рассчитывают на увеличение этой суммы максимум до € 60 млн.
Лерой Зане должен был стать игроком «Баварии» ещё летом 2019 года, однако переход сорвался из-за полученной им травмы крестообразных связок колена, из-за которой Зане пропустил весь сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса. В чемпионате Англии он не провёл ни одного матча.
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