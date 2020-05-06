Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-форвард «Ювентуса» Аморузо: Погба и Роналду будет тяжело делить раздевалку

Экс-форвард «Ювентуса» Аморузо: Погба и Роналду будет тяжело делить раздевалку
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Никола Аморузо поделился мнением о возможном возвращении в итальянский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Как игрок он бы отлично подошёл клубу. Поль – великий чемпион, он прекрасно знаком с клубом, и его здесь очень любят.

Но мне не кажется, что «Ювентус» может позволить себе игрока, зарабатывающего не менее € 15 млн за сезон. Клубу придётся как-то решать проблему с зарплатой Криштиану Роналду, а он лучший в мире футболист наряду с Месси, и делить раздевалку с другим игроком с высоким доходом будет проблематично.

Приход Погба негативно скажется на балансе в раздевалке. Не думаю, что этот трансфер состоится. На мой взгляд, клуб и игрок хотят прийти к потенциальному соглашению, но, на самом деле, я считаю, что шансы на трансфер действительно малы», — приводит слова Аморузо Goal.com.

Инс: больше не можем наблюдать за цирком Погба в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020