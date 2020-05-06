Экс-форвард «Ювентуса» Аморузо: Погба и Роналду будет тяжело делить раздевалку

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Никола Аморузо поделился мнением о возможном возвращении в итальянский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Как игрок он бы отлично подошёл клубу. Поль – великий чемпион, он прекрасно знаком с клубом, и его здесь очень любят.
Но мне не кажется, что «Ювентус» может позволить себе игрока, зарабатывающего не менее € 15 млн за сезон. Клубу придётся как-то решать проблему с зарплатой Криштиану Роналду, а он лучший в мире футболист наряду с Месси, и делить раздевалку с другим игроком с высоким доходом будет проблематично.
Приход Погба негативно скажется на балансе в раздевалке. Не думаю, что этот трансфер состоится. На мой взгляд, клуб и игрок хотят прийти к потенциальному соглашению, но, на самом деле, я считаю, что шансы на трансфер действительно малы», — приводит слова Аморузо Goal.com.
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