Клуб второй Бундеслиги отправил весь состав на карантин
Клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» отправил на домашний карантин весь состав, тренерский штаб и персонал после того, как у помощника главного тренера был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
«Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения и проинформировал о сложившейся ситуации», — сообщается в заявлении «Эрцгебирге».
Также в клубе сообщили, что тесты остальных членов клуба показали отрицательные результаты. Тест помощника тренера был повторным, первый был также отрицательный. Ранее стало известно, что после первого этапа тестирования в клубах первой и второй Бундеслиг было обнаружено 10 заражённых. Розыгрыш чемпионата Германии может быть возобновлён 15 мая.
Врач «Сельты»: Смолов прилетел в Испанию из страны, которая не опасна в плане коронавируса
Читайте также
- 6 мая 2020
-
07:26
-
07:14
-
07:01
-
06:16
-
05:54
-
05:36
-
04:14
-
03:58
-
03:43
-
02:18
-
02:05
-
00:49
-
00:47
-
00:28
- 5 мая 2020
-
23:56
-
23:55
-
23:40
-
23:27
-
23:10
-
23:07
-
22:55
-
22:44
-
22:36
-
22:19
-
22:13
-
21:47
-
21:32
-
21:27
-
21:15
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:39
Партнерский контент