Клуб второй Бундеслиги отправил весь состав на карантин

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» отправил на домашний карантин весь состав, тренерский штаб и персонал после того, как у помощника главного тренера был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения и проинформировал о сложившейся ситуации», — сообщается в заявлении «Эрцгебирге».

Также в клубе сообщили, что тесты остальных членов клуба показали отрицательные результаты. Тест помощника тренера был повторным, первый был также отрицательный. Ранее стало известно, что после первого этапа тестирования в клубах первой и второй Бундеслиг было обнаружено 10 заражённых. Розыгрыш чемпионата Германии может быть возобновлён 15 мая.