Виктор Бондаренко: за нарушение карантина в ЮАР можно получить пулю или удар дубинкой

Экс-тренер московского «Динамо» и ростовского СКА Виктор Бондаренко, известный по работе в Африке, рассказал о борьбе с коронавирусом в Южно-Африканской Республике.

«Был пятый режим опасности, который считается самым высоким, но недавно выступил президент страны и снизил его до четвёртого. Здесь всё более благополучно, чем в Европе. Уже можно выезжать на машине в магазины, аптеки. Стало полегче. Но с нарушителями не нянчатся – дубинкой дадут или стрельнут, если не выполняешь требования, и всё. Понимаете, коренное население не всегда сознательное. Я живу за городом – в 40 км от Йоханнесбурга и 20 км от Претории, так что мне сложно судить о ситуации в городах. У нас-то тут африканская Швейцария – рай на земле. Красота и тишина, как будто вообще ничего не происходит. А в городах всё иначе», — приводят слова Бондаренко «Известия».

Виктор Бондаренко работал с клубами ЮАР, Мозамбика, Египта и Анголы, а также сборной Мозамбика.