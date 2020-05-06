ФИФА в мае ожидает получить доказательства применения допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола (ФИФА) в мае рассчитывает получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые могут свидетельствовать о применении запрещённых препаратов российскими игроками, сообщает Fox Sports.
На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) во время видеоконференции проинформировало ФИФА о новых доказательствах применения допинга в российском спорте.
ВАДА сообщило, что ведёт расследование 298 дел в отношении спортсменов из России. На этот момент неизвестно, сколько из них касаются футболистов.
Ранее ВАДА обнаружило, что данными из Московской лаборатории манипулировали. Российские власти отрицают какое-либо участие государства в этих процессах и обвиняют бывшего директора лаборатории Григория Родченкова в проведении допинг-программы.
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