«Роналдиньо коснулась рука Божья». Бывший аргентинский футболист предпочёл бразильца Месси

Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Мартин Кардетти рассказал, кого бы он выбрал для своей команды: экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо или своего соотечественника Лионеля Месси, представляющего каталонскую «Барселону».

«Как тренер, для своей команды я бы выбрал Роналдиньо на пике карьеры. Я провёл с ним один сезон. Он уникален. Он тот, кого коснулась рука Божья. Роналдиньо всегда получал удовольствие от футбола. С мячом он вытворял разные вещи, которые долго отрабатывал на тренировках.

Когда смотришь на игру Роналдиньо в матчах и на тренировках, видишь, что каждое его движение отличается от всех. Такие игроки появляются очень редко и навсегда остаются в истории футбола. Я горжусь, что был товарищем по команде такого игрока», — приводит слова Кардетти Goal.

Мартин выступал с Роналдиньо в «ПСЖ» в сезоне-2002/2003.