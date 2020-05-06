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Микель Артета: каждый игрок хочет перейти в «Арсенал». Я никого не должен убеждать

Микель Артета: каждый игрок хочет перейти в «Арсенал». Я никого не должен убеждать
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о приглашении футболистов в его команду.

«Вы знаете, что значит «Арсенал» для всего мира. Каждый хочет перейти сюда, и мы прекрасно понимаем, кем являемся. Я не должен убеждать игроков перейти в «Арсенал». Если это необходимо, то для меня это не самое хорошее начало сотрудничества.

Всё должно быть примерно так: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за этот клуб и представлять именно те ценности и игровой стиль, которые хочу». С самого начала мне бы хотелось услышать подобные слова.

То же самое касается футболистов, которые уже выступают за «Арсенал». Как только вы закончите, какие чувства будете испытывать по отношению к клубу? Это то, что действительно меня интересует», — приводит слова Артеты Goal.

Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»
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