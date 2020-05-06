Агент Головина: приятно, что Саша оказался в компании с Мбаппе и Неймаром

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание российского футболиста в символическую сборную французской Лиги 1 сезона-2019/2020 по версии эксперта телеканала beIN Sports Луиса Фернандеса.
«Личные достижения никогда не были и не будут для Саши на первом месте. Он суперкомандный игрок, для него всегда и везде приоритетом является результат команды, будь то клуб или сборная. Но, конечно, приятно, что он оказался в компании с такими футболистами, как Мбаппе и Неймар. Это звёзды первой величины. Тем более что попадание в эту символическую сборную он заслужил своей игрой, своим трудом и работой», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В сезоне-2019/2020 Головин забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах чемпионата Франции.
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