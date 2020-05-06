Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Ramones

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.



В этот раз экс-футболист со своей семьёй воссоздал обложку альбома Ramones одноимённой американской панк-рок-группы, выпущенного в 1976 году. Как и в оригинальном варианте, Александр вместе с женой, дочерью и сыном стоит на фоне кирпичной стены, однако при этом перед ними стоят пакеты из продуктовых магазинов.

Оригинальная обложка от Ramones выглядит так:

Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen, Oasis и Led Zeppelin, а также обложки синглов Эминема и Moby и сборника The Doors.