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Футболисты «Ювентуса» приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба

Футболисты «Ювентуса» приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба
Футбол / Италия 0

«Ювентус» в своём официальном «твиттере» сообщил о возобновлении работы клубной базы.

На днях некоторые футболисты «старой синьоры» прошли тесты и теперь приступили к индивидуальным тренировкам, чтобы вернуть себе форму, набранную до приостановки сезона.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой «бьянконери», занимаются защитник Леонардо Бонуччи и полузащитник Аарон Рэмси.

Напомним, чемпионат Италии был приостановлен в связи с пандемией коронавируса наряду с практически всеми турнирами в мире. Страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. В «Ювентусе» инфекция была выявлена у защитника Даниэле Ругани, хавбека Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалы. Первые двое к настоящему моменту излечились от вируса.

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