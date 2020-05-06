Футболисты «Ювентуса» приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба
«Ювентус» в своём официальном «твиттере» сообщил о возобновлении работы клубной базы.
На днях некоторые футболисты «старой синьоры» прошли тесты и теперь приступили к индивидуальным тренировкам, чтобы вернуть себе форму, набранную до приостановки сезона.
На фотографиях, опубликованных пресс-службой «бьянконери», занимаются защитник Леонардо Бонуччи и полузащитник Аарон Рэмси.
Напомним, чемпионат Италии был приостановлен в связи с пандемией коронавируса наряду с практически всеми турнирами в мире. Страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. В «Ювентусе» инфекция была выявлена у защитника Даниэле Ругани, хавбека Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалы. Первые двое к настоящему моменту излечились от вируса.
Экс-форвард «Ювентуса» Аморузо: Погба и Роналду будет тяжело делить раздевалку
Читайте также
- 6 мая 2020
-
13:50
-
13:39
-
13:15
-
13:13
-
12:36
-
12:21
-
12:18
-
11:59
-
11:49
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
10:57
-
10:51
-
10:36
-
10:21
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:35
-
08:44
-
07:26
-
07:01
-
06:16
-
05:54
-
05:36
-
04:14
-
03:58
-
03:43
-
02:18
-
02:05
-
00:49
-
00:47
-
00:28
- 5 мая 2020
-
23:56
Партнерский контент