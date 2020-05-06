Возобновление чемпионата Германии будет вновь отложено

Правительство Германии перенесёт сроки возобновления нынешнего розыгрыша Бундеслиги, сообщает Daily Mail со ссылкой на DPA.



По информации источника, сегодня, 6 мая, федеральный канцлер Ангела Меркель объявит, что матчи можно будет вновь проводить не раньше 22 мая. Сроки были определены на фоне требования правительства соблюсти двухнедельный карантин перед возобновлением первенства.



Напомним, Бундеслига планировала возобновить сезон 9 мая. Позднее старт был перенесён на 15 мая, и ожидалось, что власти Германии одобрят новые сроки.



Чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.