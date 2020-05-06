«Отвратительная еда, девушки как куклы». Жена Ди Марии назвала Манчестер дырой

Джорджелина Кардосо, жена полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, поделилась впечатлениями от жизни в Англии во времена выступления мужа за «Манчестер Юнайтед».



«Я не хотела в Манчестер, потому что дружу с Джанниной Марадоной, которая была замужем за Агуэро, и мы прилетали к ним из Мадрида на два или три дня, когда у Анхеля были выходные в «Реале». Это было ужасно! Манчестер – дыра. Мы пришли в дом и такие: «До встречи, ребята, мы сваливаем». Когда мы ушли, я сказала Анхелю: «Поезжай в любую страну, кроме Англии!»



Как бы то ни было, прошёл год, и мы оказались в Англии. Мне не нравилось абсолютно всё. Все женщины – бледнолицые и странные. Идёшь по улице и не понимаешь – вдруг они хотят тебя убить или что-то в этом роде. Еда – отвратительная. Все девушки накрашены, как куклы. И тут я такая – с пучком и без макияжа», — цитирует Джорджелину AS со ссылкой на Los Angeles de la Mañana.

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