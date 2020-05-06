«Отвратительная еда, девушки как куклы». Жена Ди Марии назвала Манчестер дырой

Джорджелина Кардосо, жена полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, поделилась впечатлениями от жизни в Англии во времена выступления мужа за «Манчестер Юнайтед».
«Я не хотела в Манчестер, потому что дружу с Джанниной Марадоной, которая была замужем за Агуэро, и мы прилетали к ним из Мадрида на два или три дня, когда у Анхеля были выходные в «Реале». Это было ужасно! Манчестер – дыра. Мы пришли в дом и такие: «До встречи, ребята, мы сваливаем». Когда мы ушли, я сказала Анхелю: «Поезжай в любую страну, кроме Англии!»
Как бы то ни было, прошёл год, и мы оказались в Англии. Мне не нравилось абсолютно всё. Все женщины – бледнолицые и странные. Идёшь по улице и не понимаешь – вдруг они хотят тебя убить или что-то в этом роде. Еда – отвратительная. Все девушки накрашены, как куклы. И тут я такая – с пучком и без макияжа», — цитирует Джорджелину AS со ссылкой на Los Angeles de la Mañana.
- 6 мая 2020
-
13:50
-
13:39
-
13:15
-
13:13
-
12:36
-
12:21
-
12:18
-
11:59
-
11:49
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
10:57
-
10:51
-
10:36
-
10:21
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:35
-
08:44
-
07:26
-
07:01
-
06:16
-
05:54
-
05:36
-
04:14
-
03:58
-
03:43
-
02:18
-
02:05
-
00:49
-
00:47
-
00:28
- 5 мая 2020
-
23:56