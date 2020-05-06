Хусаинов: Крондл не дал нам пять пенальти, а потом хвастался: «Как я русских прибил!»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о чешском рефери Вацлаве Крондле, который работал на матче отбора чемпионата мира—1998 Болгария — Россия (1:0). Россияне тогда завершили квалификацию на втором месте в группе 5, а в стыковых встречах уступили итальянцам.
«Когда случилось то, что случилось, я организовал трёхдневную встречу с представителями судейского корпуса. Показал председателю итальянской коллегии Казарину ключевые эпизоды софийского матча. Он сидел и только головой качал: «Такого врагу не пожелаешь…» Пять стопроцентных пенальти Крондл не поставил. Пять!
По прошествии лет коллега из Грузии, давно проживающий в России, рассказал, как Крондл хвастался в свой приезд в Тбилиси: «Как я русских прибил!» Судейские ошибки часто продиктованы личной неприязнью, а у Крондла были основания не любить СССР – в частности события 1968 года (ввод войск в Чехословакию. – Прим. «Чемпионата»).
К нам же относились как к захватчикам, поработителям — я на себе это отношение прочувствовал. Доказывать обратное было бесполезно. Меркантильный интерес рефери тоже не стал бы исключать. Случайностей на таком уровне практически не бывает», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 6 мая 2020
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