Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Как сообщает Bild со ссылкой на Bunte, новой девушкой 34-летнего футболиста стала 19-летняя студентка по имени Аника Биссель. Возлюбленная Нойера уже переехала к нему в дом на озере Тегернзее. Более того, Мануэль уже представил её своей матери Марите.
Аника также является спортсменкой и играет в гандбол за клуб «Херренберг» из второй лиги Германии.
Фото: Сайт «Херренберга»
Ранее Нойер состоял в отношениях с 27-летней супругой Ниной, однако несколько месяцев назад пара разошлась.
Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года.
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