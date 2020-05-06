Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой

Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней ганд
Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой
Футбол / Германия 0

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.

Как сообщает Bild со ссылкой на Bunte, новой девушкой 34-летнего футболиста стала 19-летняя студентка по имени Аника Биссель. Возлюбленная Нойера уже переехала к нему в дом на озере Тегернзее. Более того, Мануэль уже представил её своей матери Марите.

Аника также является спортсменкой и играет в гандбол за клуб «Херренберг» из второй лиги Германии.

Фото: Сайт «Херренберга»

Ранее Нойер состоял в отношениях с 27-летней супругой Ниной, однако несколько месяцев назад пара разошлась.

Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года.

«Бавария» предложила Нойеру контракт на три года, игрок настаивает на четырёхлетнем
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020