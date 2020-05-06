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ФИФА изучает трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

ФИФА изучает трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Руководство «Сампдории» обратилось в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой расследовать переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в конце января 2020 года, сообщает Goal.

Фернандеш выступал за «Сампдорию» в сезоне-2016/2017, после чего был продан в «Спортинг». Итальянский клуб заявляет, что зелёно-белые должны выплатить им 10% (около € 4,6 млн) от суммы трансфера футболиста в «Манчестер Юнайтед».

Иск «Сампдории» направлен только к «Спортингу». К «Манчестер Юнайтед» генуэзцы претензий не имеют.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» Фернандеш принял участие в девяти матчах. 25-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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