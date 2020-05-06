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AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

AS представила сборную худших игроков в истории «Р
AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»
Футбол / Испания 0

Испанское издание AS на своём сайте представило символическую сборную худших футболистов, когда-либо выступавших за мадридский «Реал».

Из действующих игроков в состав вошли защитник Фабиу Коэнтрау и полузащитник Ройстон Дренте, в ходе своей карьеры поигравший за владикавказскую «Аланию». Португальца, ныне пребывающего в статусе свободного агента, от попадания в сборную не уберегли даже шесть трофеев со «сливочными» и частые попадания в состав во времена работы в клубе его соотечественника Жозе Моуринью.

Сборная худших игроков «Реала»: Альбано Биссарри, Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.

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