«Чемпионат» и «Квиз, плиз!» проведут бесплатную стрим-викторину о футболе
«Чемпионат» и «Квиз, плиз!» подготовили для всех любителей футбола абсолютно бесплатную интеллектуально-развлекательную игру в режиме онлайн. Она пройдёт на YouTube-канале «Чемпионата» 11 мая с 20:00 мск. Регистрация на игру не требуется. В назначенное время просто заходите на наш канал и приготовьтесь отвечать на вопросы о любимой игре.
Вас ждут 5 раундов по 6 вопросов. В игре важно проявить не только свои знания, но и логическое мышление. Целый раунд специально для участников игры подготовят звёзды футбола. Собирайте команду или играйте индивидуально, предварительно забронировав дату в календаре.
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