Мамаев выплатил телеведущей Ушаковой полную сумму иска к нему и Кокорину

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил о выплате своим подопечным полной суммы, которую в своём иске затребовала телеведущая Ольга Ушакова.



«Павел выплатил всю сумму требований, которая заявлена в исковом заявлении. Сумма составляет 321 075 рублей и 3 копейки. Насчёт других претензий со стороны Ушаковой сказать не могу. Надеюсь, она отзовёт свой иск. Такое право у неё есть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



О подаче Ушаковой иска к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно 30 апреля. Требования также касались брата форварда Кирилла и друга Александра Протасовицкого.



8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием компании пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

«Я её машину не трогал». Кокорин высказался об иске телеведущей Ушаковой