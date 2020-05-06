Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня

Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир заявил, что начиная с 12 июня все профессиональные лиги страны возобновят проведение матчей сезона-2019/2020.

«Турция во главе с нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом показывает миру пример, принимая своевременные меры по борьбе со всеми видами бедствий. Мы каждый день становимся лучше в сражении с пандемией. Но нам нужно продолжать этот путь, не отказываясь от мер предосторожности», — приводит слова Оздемира Goal.

Каждая команда турецкой Суперлиги на момент паузы провела по 26 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Трабзонспор», набравший 53 очка. В первую четвёрку входят также «Истанбул Башакшехир» (53), «Галатасарай» (50) и «Сивасспор» (49).

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