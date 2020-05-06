Родриго Бекао: опыт игры в России очень мне помог. Я стал взрослее

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», рассказал о времени, проведённом в России.



«Помимо холода, который там просто нереальный, в России футбол заточен на оборону. Большинство команд уделяют столько внимания защите, что играют с пятью футболистами сзади. Лишь несколько команд играют с четырьмя защитниками. В целом в России футбол на хорошем уровне. Опыт игры там очень мне помог и многому научил. Я стал взрослее», — приводит слова Бекао Correio24horas.com.br.



Бекао выступал за ЦСКА с 2018 по 2019 год на правах аренды из бразильского клуба «Байя». С «армейцами» 24-летний футболист завоевал Суперкубок России.



Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как Бекао обманул ЦСКА.

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