Игроки «Реала» прибыли на базу в Вальдебебасе и пообщались с Зинедином Зиданом
Футболисты мадридского «Реала» посетили тренировочную базу клуба в Вальдебебасе и пообщались с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
Игроки появились на базе в полном составе впервые с 12 марта. Футболисты приехали на своих личных автомобилях, в помещения тренировочного центра заходили только в защитных масках и перчатках. Спортсменов поприветствовал Зидан, после чего они отправились на сдачу необходимых тестов, дающих возможность вернуться сначала к индивидуальным, а затем командным тренировкам на базе клуба.
«Сегодня мы делаем первый шаг к возвращению тренировочной деятельности», — сообщается в «твиттере» мадридцев.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировочной базы клуба.
Лионель Месси в маске и перчатках появился на тренировочной базе «Барселоны»
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