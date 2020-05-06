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Игроки «Реала» прибыли на базу в Вальдебебасе и пообщались с Зинедином Зиданом

Игроки «Реала» прибыли на базу в Вальдебебасе и пообщались с Зинедином Зиданом
Футбол / Испания 0

Футболисты мадридского «Реала» посетили тренировочную базу клуба в Вальдебебасе и пообщались с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Игроки появились на базе в полном составе впервые с 12 марта. Футболисты приехали на своих личных автомобилях, в помещения тренировочного центра заходили только в защитных масках и перчатках. Спортсменов поприветствовал Зидан, после чего они отправились на сдачу необходимых тестов, дающих возможность вернуться сначала к индивидуальным, а затем командным тренировкам на базе клуба.

«Сегодня мы делаем первый шаг к возвращению тренировочной деятельности», — сообщается в «твиттере» мадридцев.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировочной базы клуба.

Лионель Месси в маске и перчатках появился на тренировочной базе «Барселоны»
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