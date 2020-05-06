Футболистам и тренерам «Барселоны» сделали тесты на коронавирус на клубной базе

Игроки и тренеры «Барселоны» утром посетили клубную базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», сообщается на официальном сайте каталонцев.
Футболисты прибывали на базу на своих машинах и в первую очередь шли в медицинский центр, где их подвергали тестированию на коронавирус. Игрокам выдали специальные биоразлагаемые пакеты с формой для возвращения к тренировкам. После того как результаты тестов станут известны, команда приступит к индивидуальному этапу подготовки к возобновлению Примеры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Сегодня, 6 мая, футболисты мадридского «Реала» посетили тренировочную базу клуба в Вальдебебасе и пообщались главным тренером команды Зинедином Зиданом. Игроки также прошли тесты на коронавирус.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
- 6 мая 2020
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