Футболистам и тренерам «Барселоны» сделали тесты на коронавирус на клубной базе

Игроки и тренеры «Барселоны» утром посетили клубную базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», сообщается на официальном сайте каталонцев.

Футболисты прибывали на базу на своих машинах и в первую очередь шли в медицинский центр, где их подвергали тестированию на коронавирус. Игрокам выдали специальные биоразлагаемые пакеты с формой для возвращения к тренировкам. После того как результаты тестов станут известны, команда приступит к индивидуальному этапу подготовки к возобновлению Примеры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сегодня, 6 мая, футболисты мадридского «Реала» посетили тренировочную базу клуба в Вальдебебасе и пообщались главным тренером команды Зинедином Зиданом. Игроки также прошли тесты на коронавирус.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.